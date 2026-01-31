Main Menu

  • PT Usha पर टूटा दुखों का पहाड़! पति का अचानक हुआ निधन, घर में इस हालत में मिला शव, PM Modi ने फोन कर जताया शोक...

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jan, 2026 11:10 AM

pt usha s husband v srinivasan passes away

देश की गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से जाने जाने वाली भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पति वी श्रीनिवासन का 67 साल की उम्र में शुक्रवार तड़के निधन हो गया ....

PT Usha Husband Death : देश की गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से जाने जाने वाली भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पति वी श्रीनिवासन का 67 साल की उम्र में शुक्रवार तड़के निधन हो गया। 

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, श्रीनिवासन शुक्रवार तड़के अपने आवास पर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वी. श्रीनिवासन की मृत्यु का कारण अचानक हृदय गति रुकना (सडन कार्डियक अरेस्ट) माना जा रहा है।

श्रीनिवासन केंद्र सरकार में पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं और हमेशा पीटी उषा के शानदार खेल और राजनीतिक करियर में उनका मजबूत सहारा बने रहे। उन्हें उषा की कई पेशेवर उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में भी जाना जाता था। इस दंपत्ति का एक बेटा है, जिसका नाम उज्ज्वल है। 

राज्यसभा सदस्य पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीटी उषा से फोन पर बात कर शोक जताया औक ढ़ांढस बंधाया। 

