डेढ़ साल से एक दूसरे के प्यार में पागल थी पत्नी और पड़ोसन, समलैंगिक संबंध में बाधा बना पति; 60 हजार में दी सुपारी और फिर...

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल, 13 जनवरी की रात 45 वर्षीय किसान रामसुमेर सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसे जानकर हर कोई दंग रह गया। यह घटना असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव की है। हत्या के पीछे उसकी पत्नी ही साजिशकर्ता निकली।

क्यों दिया वारदात को अंजाम?

जांच में खुलासा हुआ कि रामसुमेर की पत्नी रेनू देवी ने ही 60 हजार रुपये की सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस के अनुसार, रेनू देवी का गांव की ही महिला मालती देवी के साथ पिछले डेढ़ साल से समलैंगिक प्रेम संबंध था। जब रामसुमेर को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने मालती को घर आने और पत्नी से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों महिलाओं में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने मिलकर रामसुमेर की हत्या की योजना बना डाली।

पत्नी ने सुपारी देकर कराई हत्या

इस साजिश के तहत मालती देवी ने अपने पुराने परिचित जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दी से संपर्क किया। हत्या के लिए 60 हजार रुपये तय हुए, जिसमें से 8 हजार रुपये एडवांस दिए गए। 13 जनवरी की रात जितेंद्र अपने दो साथियों राजू सोनकर और रामप्रकाश उर्फ महू के साथ गांव पहुंचा।आरोपियों ने पहले रस्सी से रामसुमेर का गला दबाया और फिर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी रेनू देवी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।



