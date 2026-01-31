Main Menu

7 जन्मों के वादे… सिर्फ 30 दिन में सब खत्म! खुशी-खुशी दुल्हन आई, फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी ही टूट गई?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Jan, 2026 02:51 PM

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से शादी टूटने का एक मामला सामने आया है, जहां धूमधाम से हुई शादी महज एक महीने के भीतर ही खत्म हो गई। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे, जिसके बाद दुल्हन ने पति के साथ रहने से साफ मना......

Hathras News: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से शादी टूटने का एक मामला सामने आया है, जहां धूमधाम से हुई शादी महज एक महीने के भीतर ही खत्म हो गई। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे, जिसके बाद दुल्हन ने पति के साथ रहने से साफ मना कर दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

धूमधाम से हुई शादी, कुछ ही दिनों में शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कैलाश नगर का है। यहां रहने वाले एक युवक की शादी आगरा की एक युवती से हुई थी। युवक बेकरी में काम करता है। परिवार की रजामंदी से शादी बड़े धूमधाम से कराई गई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए।

रोज के झगड़ों से दुल्हन हुई मानसिक रूप से परेशान
बताया जा रहा है कि रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर दुल्हन मानसिक रूप से काफी दुखी रहने लगी। उसने तय कर लिया कि इस तरह तनाव में रहने से बेहतर है कि वह अलग हो जाए। युवती ने अपने मायके वालों को पूरी बात बताई। सूचना मिलते ही आगरा से उसके परिजन हाथरस पहुंचे और बेटी से विस्तार से बातचीत की।

ससुराल छोड़ने का फैसला, समझाने पर भी नहीं मानी दुल्हन
दुल्हन ने साफ शब्दों में कहा कि वह अब पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसने बताया कि कुछ ऐसी वजहें हैं जिनके कारण वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती और अपनी इच्छा से अलग होना चाहती है। परिजनों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपने फैसले पर अड़ी रही तो दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया।

मामला पहुंचा थाने, पुलिस की मौजूदगी में हुई बातचीत
मामला बढ़ता देख मामला पुलिस तक पहुंच गया। हाथरस गेट कोतवाली में दोनों पक्षों को बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक बातचीत चली। आखिरकार आपसी सहमति से पति-पत्नी के अलग-अलग रहने पर समझौता हो गया।

आपसी सहमति से अलग हुए दोनों, युवक बोला– दुख तो है
युवक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वह उसे मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन एक महीने में शादी टूटने का उसे गहरा दुख है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से मामला शांत करा दिया गया है और फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

