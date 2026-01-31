अजित पवार विमान हादसे को लेकर सियासत तेज! अखिलेश ने उठाए सुरक्षा पर बड़े सवाल, बोले - VIP को मिलें सिर्फ सुरक्षित और बेहतर विमान

UP Desk: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़े कथित विमान हादसे की खबर के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और पूरे मामले की गहन व निष्पक्ष...

UP Desk: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़े कथित विमान हादसे की खबर के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और पूरे मामले की गहन व निष्पक्ष जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि वीआईपी और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की यात्रा के लिए सुरक्षित और बेहतर विमानों की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्पष्ट नियम और सख्त व्यवस्था बनाई जानी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें।

'अगर विमान ठीक था तो हादसा कैसे हुआ?'

सपा प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जिस विमान से यात्रा की जा रही थी वह तकनीकी रूप से पूरी तरह सुरक्षित था, तो फिर दुर्घटना कैसे हुई—यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए सवालों का भी समर्थन किया। ममता बनर्जी ने भी हादसे की जांच की मांग की थी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि ऐसी घटनाओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

'पहले भी देश बड़े नेताओं को हादसों में खो चुका'

अखिलेश यादव ने कहा कि देश पहले भी विमान हादसों में कई बड़े नेताओं को खो चुका है। हर बार हादसे के बाद चर्चा होती है, लेकिन जांच के नतीजे आम लोगों के सामने पूरी तरह नहीं आ पाते। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से सबक लेकर भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।

हादसे को लेकर क्या कहा जा रहा है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, बताया जा रहा है कि 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना में कई लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर आधिकारिक जांच और पुष्टि को अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और कई नेता स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके।