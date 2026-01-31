UP Police का बड़ा खेल! एक साथ कई दरोगा सस्पेंड, इंस्पेक्टर भी नपे, इतने रडार पर .... IG के एक्शन से विभाग में हड़कंप; पूरा मामला चौंका देगा

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में सड़क हादसों की विवेचना में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई विवेचक न सिर्फ फर्जी वाहन और चालकों को पेश कर रहे थे, बल्कि बीमा कंपनियों से...

गोंडा: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में सड़क हादसों की विवेचना में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई विवेचक न सिर्फ फर्जी वाहन और चालकों को पेश कर रहे थे, बल्कि बीमा कंपनियों से हर्जाना दिलाने के नाम पर वास्तविक हादसों की हकीकत बदल रहे थे।



15 पुलिसकर्मी खेल में शामिल, 13 पर गिरी गाज, 2 रडार पर

जांच के दौरान खेल में शामिल 15 पुलिसकर्मियों में से एक इंस्पेक्टर और 12 सब-इंस्पेक्टर (एसआई) को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा दो अन्य एसआई के खिलाफ भी निलंबन और विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।



फर्जीवाड़े का खुलासा

इस मामले का खुलासा एक निजी बीमा कंपनी के अधिकारी राजेन्द्र प्रताप सिंह की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने आईजी, देवीपाटन रेंज अमित पाठक को बताया कि कई सड़क हादसों में वास्तविक वाहन को छिपाकर नया वाहन और फर्जी चालक पेश किए जा रहे थे। इससे बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और कई मृतक या घायल पक्ष को सही मुआवजा नहीं मिल सका।

आईजी के निर्देश पर हुई जांच

आईजी अमित पाठक के निर्देश पर जांच की गई, जिसमें 13 मामलों में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि हादसों के क्लेम के लिए वास्तविक वाहन और चालक की जगह फर्जी वाहन और चालकों को पेश किया जाता था। कभी-कभी हादसे के दिन मुंबई में मौजूद किसी व्यक्ति को मौके पर दिखाया जाता था, जबकि असली वाहन और दुर्घटना के विवरण छिपा दिए जाते थे।



इन पुलिसवालों पर हुई कार्रवाई

श्रावस्ती के इंस्पेक्टर योगेश सिंह और एसआई गुरुसेन सिंह, बहराइच के एसआई अरुण कुमार पाण्डेय, संजीव कुमार द्विवेदी, अशोक कुमार जायसवाल, तेज नारायण यादव, राकेश कुमार, राजेश्वर सिंह, रूपनरायन गौड़, विजय यादव, दिवाकर तिवारी और मेहताब आलम तथा गोंडा के एसआई शेषनाथ पाण्डेय, शशांक मौर्य, शैलेश कुमार त्रिपाठी और प्रेमचंद्र को निलंबित किया गया है।

भ्रष्टाचार और लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी- IG

आईजी अमित पाठक ने स्पष्ट किया है कि विवेचना में भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।