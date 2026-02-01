Main Menu

February 2026 Holidays: बोर्ड एग्जाम के बीच फरवरी में पड़ रहीं हैं ये बड़ी छुट्टियां — जानिए पूरी लिस्ट कब-कब बंद रहेंगे स्कूल!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 01 Feb, 2026 07:21 AM

a crucial month for students with both holidays and board exams

February 2026 Holidays: फरवरी का महीना छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने जहां एक ओर कई त्योहारों के कारण छुट्टियां पड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में छुट्टियों की सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि पढ़ाई और पारिवारिक कार्यक्रमों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

हर साल की तरह इस बार भी फरवरी अकादमिक दृष्टि से संवेदनशील महीना माना जा रहा है। प्री-बोर्ड परीक्षा, रिवीजन क्लास और बोर्ड की अंतिम तैयारियां इस समय अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में त्योहार और अवकाश सीधे तौर पर पढ़ाई की गति को प्रभावित कर सकते हैं।

फरवरी 2026 में संभावित अवकाश
फरवरी में कई प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) हैं। इन छुट्टियों पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार, शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन द्वारा लिया जाता है। यानी हर जगह स्कूल बंद रहना अनिवार्य नहीं होता — यह राज्य और स्कूल प्रबंधन पर निर्भर करता है।

तारीख और त्योहार
- 1 फरवरी – गुरु रविदास जयंती
- 12 फरवरी – स्वामी विवेकानंद सरस्वती जयंती
- 15 फरवरी – महाशिवरात्रि
- 19 फरवरी – छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती

राज्यवार छुट्टियों की स्थिति
1 फरवरी – गुरु रविदास जयंती
चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में यह पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है। इन राज्यों के कई सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश हो सकता है।

15 फरवरी – महाशिवरात्रि
यह प्रमुख धार्मिक पर्व है और देश के अधिकांश हिस्सों में मनाया जाता है। हालांकि 2026 में यह रविवार को पड़ रहा है, इसलिए अलग से स्कूल अवकाश का असर सीमित रह सकता है।

15 फरवरी – लुई-नगाई-नी
यह त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। वहां स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा सकती है।

18 फरवरी – लोसर
सिक्किम का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार लोसर है। इस दिन राज्य में स्कूल बंद रह सकते हैं।

19 फरवरी – छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती
महाराष्ट्र में यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल और कॉलेजों में अवकाश रहता है।

बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल
CBSE बोर्ड परीक्षा (10वीं और 12वीं): 17 फरवरी 2026 से शुरू
- बिहार बोर्ड परीक्षा
- मैट्रिक और इंटरमीडिएट: 2 फरवरी से शुरू
- परीक्षाएं 13 फरवरी तक चलेंगी

छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह
फरवरी में छुट्टियों और परीक्षाओं का तालमेल बेहद जरूरी है। छात्रों को चाहिए कि वे छुट्टियों का सही उपयोग रिवीजन और अभ्यास के लिए करें। वहीं अभिभावकों को भी पारिवारिक कार्यक्रम बनाते समय परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखना चाहिए।

