सुबह-सुबह मौसम का बड़ा उलटफेर! NCR में झमाझम बारिश से बढ़ी ठंड, UP में पारा धड़ाम — अगले 48 घंटे क्यों हैं बेहद अहम?

UP Weather UPdate: नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। रविवार सुबह से कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। तेज हवाओं और बरसात से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है — सड़कों पर फिसलन, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी और लोगों की दिनचर्या पर असर देखने को मिल रहा है।

उधर उत्तर प्रदेश में भी मौसम का अजब खेल जारी है। कोहरे और ठंड के बीच अब बारिश और वज्रपात (बिजली गिरने) का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रविवार को 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आसमान में काले बादलों की आवाजाही रहेगी और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा और ‘कोल्ड डे’ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

1–2 फरवरी का ताजा पूर्वानुमान

लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार:

- 1 फरवरी: पश्चिमी यूपी में बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

- पूर्वी यूपी: ठंड का असर जारी रहेगा।

- 2 फरवरी: पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

इन जिलों में बारिश के आसार

रविवार को जिन जिलों में काले बादलों के बीच हल्की बारिश की संभावना है, वे हैं: शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर। वहीं श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में कड़ाके की ठंड का असर रहेगा।

इन जिलों में रहेगा साफ मौसम

इन जिलों में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है: वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, बस्ती, अयोध्या, हरदोई, कन्नौज और सीतापुर।

लखनऊ और नोएडा का मौसम

लखनऊ:

रविवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। 2 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है।

न्यूनतम तापमान: 12°C

अधिकतम तापमान: 21°C

अगले 24 घंटों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है।

नोएडा:

आज आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है।

न्यूनतम तापमान: 10°C

अधिकतम तापमान: 16°C

आगे क्या होगा?

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, फरवरी में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं।

पहला पश्चिमी विक्षोभ: 2 फरवरी

दूसरा पश्चिमी विक्षोभ: 5 फरवरी

इनके असर से अगले 3 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। उसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।