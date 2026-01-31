3 महीने की बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाए मां-बाप, डॉक्टरों के सामने हाथ-पैर जोड़कर की प्रार्थना… 4 दिन बाद खुद हो गए गायब!

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। बीते 22 जनवरी को नई सब्जी मंडी स्थित चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक तीन महीने की बच्ची की मौत......

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। बीते 22 जनवरी को नई सब्जी मंडी स्थित चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक तीन महीने की बच्ची की मौत हो गई। सबसे दुखद यह था कि बच्ची के मां-बाप उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थे।

क्या हुआ था हादसे से पहले

जानकारी के अनुसार, बच्ची के माता-पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। बच्ची बीमार थी और बार-बार दौरे पड़ रहे थे। 22 जनवरी को उन्होंने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और दवाइयों से कुछ सुधार भी दिखाई दे रहा था।लेकिन चार दिन के भीतर बच्ची के माता-पिता अचानक अस्पताल से गायब हो गए। न किसी ने सूचना दी, न पता बताया। अस्पताल के गलियारों में सवाल गूंजता रहा—क्या कोई अपने ही जिगर के टुकड़े को छोड़ सकता है?

बच्ची की मौत और अस्पताल की कार्रवाई

चार दिन तक अस्पताल स्टाफ ने इंतजार किया। हर आहट पर उम्मीद जगी कि माता-पिता लौट आएंगे, लेकिन लौटे तो सिर्फ खामोशी। अंततः प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

सवाल और संवेदनाएं

इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं:—

- क्या गरीबी ने परिवार को मजबूर कर दिया?

- क्या माता-पिता की अनुपस्थिति किसी मजबूरी का नतीजा थी?

- या फिर समाज की संवेदनाएं ही कमज़ोर हो चुकी हैं?

पुलिस अभी भी बच्ची के माता-पिता की तलाश कर रही है। लेकिन इस मासूम की खाली आंखें और अधूरी जिंदगी समाज के सीने पर एक गहरी चोट छोड़ गई है।