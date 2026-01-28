Main Menu

हवस में अंधा पति सेक्सवर्धक गोलियां खाकर बनाता था संबंध, महिला के प्राइवेट पार्ट से आने लगता था खून फिर.. जो हुआ

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jan, 2026 08:49 PM

पति और पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास, सम्मान,एक-दूसरे की भावनाओं को समझना और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करना रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन जब  पुरुष महिला से केवल शारीरिक संबंध तक ही मतलब रहे रखे और उसकी भावना की कद्र ने करे तो रिश्ते में दरार पड़...

यूपी डेस्क: पति और पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास, सम्मान,एक-दूसरे की भावनाओं को समझना और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करना रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन जब  पुरुष महिला से केवल शारीरिक संबंध तक ही मतलब रहे रखे और उसकी भावना की कद्र ने करे तो रिश्ते में दरार पड़ जाती है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ऐसे की एक मामला सूरत से आया है। जहां पर हवस में अंधा एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए सेक्सबंधक गोलियां खाता था। उसके बाद पत्नी से रात भर हैवानियत करता था यहां तक कि महिला के प्राइवेट पार्ट से खून आने लगता था। पति की करतूत से परेशान महिला ने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।

मूल रूप से बिहार का रहने वाला है मृतक
दरअसल, गुजरात के सूरत शहर में पुलिस ने 37 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ के दौरान पति की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक जांच में घरेलू और यौन उत्पीड़न से जुड़ी गंभीर बातें सामने आई हैं। पुलिस निरीक्षक एन.के. कमलिया के मुताबिक, आरोपी महिला और मृत पति मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। पति मुंबई में मजदूरी करता था और महीने में एक बार सूरत आता था। महिला ने पुलिस को बताया कि पति ताकत बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन करने से जबरन शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। लगातार प्रताड़ना और हिंसा से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।

दूसरे प्रयास में पति की महिला ने की हत्या
पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने पति की हत्या के लिए दो बार प्रयास किया। पहली कोशिश 1 जनवरी की रात को की गई, जब उसने हल्दी वाले दूध में चूहे मारने की दवा मिलाकर पति को पिला दी। हालांकि, इससे उसकी मौत नहीं हुई। इसके बाद 5 जनवरी को, जब पति की तबीयत पहले से ही खराब थी, महिला ने कथित तौर पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।

पोस्टमार्टम से खुली हत्या की पोल
हत्या के बाद महिला ने मामले को बीमारी से हुई मौत बताने की कोशिश की और पति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला तब संदिग्ध हुआ जब मृतक का भाई शव को बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित पैतृक गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहता था, जबकि पत्नी सूरत में ही अंतिम संस्कार पर अड़ी रही।

पत्नी ने कबूला जुर्म
पत्नी के व्यवहार पर संदेह होने के बाद मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के अंश और गला घोंटने के निशान मिलने के बाद पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

