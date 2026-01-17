प्रेमी संग नई जिंदगी जीना चाहती थी पत्नी! ... पति को लगवा दिया ठिकाने, सनसनीखेज मर्डर का ऐसे हुआ खुलासा

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Jan, 2026 06:08 PM
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। प्रेम संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। यह वारदात खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जिसका पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है।
सोशल मीडिया के जरिए दोनो में बढ़ी नजदीकियां
पुलिस के अनुसार, मृतक नीरज की पत्नी दिव्या का दिल्ली में रहने के दौरान एटा निवासी पिंटू से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। यह संपर्क धीरे-धीरे गहरे प्रेम संबंध में बदल गया। दिव्या, जो दो बच्चों की मां है, अपने पति नीरज से छुटकारा पाकर प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसी मंशा के तहत दोनों ने नीरज को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
शराब पार्टी का झांसा देख बुलाया
हत्या को अंजाम देने के लिए 8 जनवरी को नीरज को शराब पार्टी का झांसा देकर खुर्जा बुलाया गया। शराब के नशे में नीरज को एक सुनसान खाली प्लॉट में ले जाया गया, जहां प्रेमी पिंटू ने ईंटों से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
पूछताछ में दो ने कबूला जुर्म
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों व सुरागों के आधार पर कुछ ही दिनों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
प्रेमी और पत्नी को पुलिस ने भेजा जेल
इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग रिश्तों में बढ़ती बेरुखी और अपराध की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।