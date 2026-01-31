पत्नी ने पति का गला रेता, फिर लाश के पास ही प्रेमी भांजे संग बनाएं संबंध, हत्याकांड का ऐसा कबूलनामा... जो रूह कंपा देगा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के भटपुरा गांव में बुधवार की सुबह एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया। 30 वर्षीय बलराम का शव उसके घर में चारपाई पर खून से लथपथ पाया गया। गला धारदार हथियार से रेता हुआ था। शुरुआती जांच में इसे किसी बाहरी हमलावर की...

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के भटपुरा गांव में बुधवार की सुबह एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया। 30 वर्षीय बलराम का शव उसके घर में चारपाई पर खून से लथपथ पाया गया। गला धारदार हथियार से रेता हुआ था। शुरुआती जांच में इसे किसी बाहरी हमलावर की करतूत माना गया, लेकिन पुलिस की आगे की जांच में पति की हत्या पत्नी पूजा और उसके भांजे आदेश के मिलकर रची गई साजिश के रूप में सामने आई।



हत्या का कारण: प्रेम-प्रसंग

मृतक के भाई ने पुवायां थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बलराम की पत्नी पूजा का भांजे आदेश के साथ नाजायज संबंध था। पुलिस ने तुरंत पूजा और आदेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि आदेश मामा के काम में मदद के लिए भटपुरा आया था, और इसी दौरान पूजा ने आदेश के साथ संबंध बनाए।



पूजा तीन बार घर से आदेश के साथ चली गई, लेकिन पंचायत के जरिए वापस लौट आती और बलराम को विश्वास दिलाती कि अब वह सही व्यवहार करेगी। बलराम ने अपने विश्वास के कारण पूजा को घर में रखा।

पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची

पूजा ने पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। उसने अपने की-पैड मोबाइल का इस्तेमाल कर आदेश से संपर्क किया और पति की हत्या कराने के लिए कहा। आदेश के मना करने पर पूजा ने धमकी दी कि वह पति की हत्या कर देगी और आदेश को भी फंसा देगी। 28 जनवरी को आदेश घर पहुंचा और पूजा ने बलराम के हाथ मिलकर पति को बांधने के बाद उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद पूजा और आदेश ने चारपाई पर ही संबंध बनाए। पुलिस के अनुसार, रामचंद्र नाम का व्यक्ति भी हत्या में शामिल था, जो आदेश को बाइक पर लेकर आया था।



डेढ़ साल का बच्चा भी हिरासत में

बलराम की हत्या के बाद पुलिस ने पूजा और आदेश को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनका डेढ़ साल का पुत्र भी मां के साथ जेल गया।

पूछताछ में सामने आया नया सच

पूजा और आदेश ने पुलिस पूछताछ में पहले एक-दूसरे पर आरोप लगाए। पूजा का दावा था कि आदेश ने उसे मजबूर किया, जबकि आदेश ने कहा कि हत्या की योजना पूजा ने बनाई थी और उसे मजबूरी में शामिल होना पड़ा। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गला काटने का कार्य पूजा ने ही किया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।



