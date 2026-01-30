Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर करवाया डांस! Republic Day का Video सोशल मीडिया पर Viral, पूरा मामला होश उड़ा देगा

UP में हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर करवाया डांस! Republic Day का Video सोशल मीडिया पर Viral, पूरा मामला होश उड़ा देगा

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Jan, 2026 12:35 PM

hindu girls in up were made to dance wearing burqas

गोंडा जिले में मनकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरु चरण श्रीवास्तव ए.आर इंटर कॉलेज निर्मल नगर बल्लीपुर गोंडा के 3 अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिसमें 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियां मुस्लिम समाज की ड्रेस 'बुर्का' पहन करके...

Gonda News : गोंडा जिले में मनकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरु चरण श्रीवास्तव ए.आर इंटर कॉलेज निर्मल नगर बल्लीपुर गोंडा के 3 अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिसमें 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियां मुस्लिम समाज की ड्रेस 'बुर्का' पहन करके अलग-अलग फिल्मी गानों पर डांस करके भूतों का नाटक करती हुई नजर आ रही है। अब इस वीडियो को मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल करके ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है तो वहीं हिंदू समाज के लोगों द्वारा भी इसे सोशल मीडिया पर वायरल करके विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। 

सोशल मीडिया पर 3 अलग-अलग वीडियो वायरल 
बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय में कई सांस्कृत कार्यक्रम थे और इसी दौरान 6 से अधिक हिंदू समाज की लड़कियों ने बुर्का पहन करके डांस कर भूतों का नाटक किया है। तीन अलग-अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं पहला वीडियो 23 सेकंड का वायरल हो रहा है। जिसमें हिन्दू लड़कियां बुर्का पहन कर 'तेरे अंखिया का यो काजल" गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरा वीडियो 37 सेकंड का है। जिसमें बॉलीवुड गानों पर लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं। तीसरा वीडियो 27 सेकंड का है। इसमें बॉलीवुड गाने पर ही डांस करती हुई भूतों का नाटक कर रही हैं।

यह भी पढ़ें : 'पापा...Ajit Pawar से बात कराऊंगी', UP की बेटी 'पिंकी माली' ने पिता से किया था वादा, प्लेन क्रैश में हो गई दर्दनाक मौत! 


स्कूल प्रिंसिपल ने मांगी माफी 
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने लोगों से लिखित रूप में माफी मांगी है और मनकापुर कोतवाली में अपना लिखित माफी नामा भी दिया है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरे विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृत कार्यक्रम किया गया था। जिसमें भूतों की टोली मिक्स सॉन्ग प्रस्तुत कर रही थी। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चे ही शामिल थे। इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो विद्यालय परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। भविष्य में ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा।

यह भी पढ़ें : अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए Ajit Pawar, लगभग 150 करोड़ के थे मालिक! 4 आलीशान बंगले, करोड़ों के जेवर और.... पूरी संपत्ति का ब्यौरा चौंका देगा

DIOS ने दिए जांच के आदेश 
वहीं इस वायरल वीडियो के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने भी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। जिसमें कुछ बच्चे बुर्का पहन करके डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी निकाल कर आएगा उसके आधार पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर कराया गया था। उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है। हमने इस पूरे मामले में विद्यालय के प्रबंधक और वहां के प्रिंसिपल से भी जवाब मांगा है। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा भी जांच की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!