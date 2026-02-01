Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा आज, इस बार बन रहे दुर्लभ संयोग; जानें स्नान दान का शुभ मुहूर्त

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा आज, इस बार बन रहे दुर्लभ संयोग; जानें स्नान दान का शुभ मुहूर्त

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Feb, 2026 09:25 AM

magh purnima 2026 a rare coincidence is forming on magh purnima today

Magh Purnima 2026: आज माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस बार माघी पूर्णिमा के दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एक साथ सात शुभ योग और पुष्य नक्षत्र की युति में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकेंगे...

Magh Purnima 2026: आज माघ पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस बार माघी पूर्णिमा के दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एक साथ सात शुभ योग और पुष्य नक्षत्र की युति में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। सूर्य और चंद्रमा के विशेष योग के साथ पुष्य नक्षत्र का संयोग अत्यंत फलदायी होगा। यह योग 1 फरवरी की भोर से 2 फरवरी की भोर तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। 

क्या करना चाहिए दान? 
बटुक भैरव मंदिर के महंत एवं वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य जितेंद्र मोहन पूरी ने बताया कि माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी को प्रात: 5.19 बजे से अगले दिन 2 फरवरी को प्रात: 3.46 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का स्नान इसलिए 1 फरवरी को अत्यंत फलदायी होगा। इस दिन विशेष प्रीति योग, रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग, रवि आयुष्मान योग, श्रीवत्स योग और उत्तम योग बनेंगे। 1 फरवरी को काशी के गंगा घाटों अथवा प्रयागराज के संगम में स्नान करने से अनन्य फल की प्राप्ति तथा पापों का नाश होता है। इस दिन वस्त्र, अनाज, फल आदि का दान करना चाहिए। 

जानें स्नान दान का शुभ मुहूर्त 
माघ पूर्णिमा स्नान के लिए तीन विशेष मुहूर्त बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त 1 फरवरी को प्रात: 5.24 बजे से 6.18 बजे तक, रवि पुष्य योग - प्रात: 7.09 बजे से रात्रि 11.58 बजे तक और मीन लग्न मुहूर्त - प्रात: 8.46 बजे से 10.15 बजे तक रहेगा। रविवार को भगवान भास्कर (सूर्यदेव) का दिन माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी/जलाशय में स्नान करने के बाद जल में खड़े होकर सूर्यदेव की कुछ देर आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प और मिष्ठान अर्पित करना शुभ फलदायी होगा।   

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!