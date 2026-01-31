Main Menu

"वह हमारा बच्चा है", भारतीय Couple 15 लाख खर्च कर डॉग को हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया लाया, जमकर Viral हो रहा Idea.... Video ने जीता पूरे देश का दिल!

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jan, 2026 04:37 PM

Viral Dog Video : विदेश में नई जिंदगी बसाने का सपना देखने वाले कई लोग अक्सर अपने करीबियों से दूर हो जाते हैं, लेकिन हैदराबाद के एक भारतीय कपल ने यह साबित कर दिया कि परिवार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता। इस कपल ने अपने पालतू डॉग को भारत से ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए करीब 15 लाख रुपये खर्च किए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सीधे ऑस्ट्रेलिया ले जाना संभव नहीं (Viral Dog Video)
वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट ‘kahaanioftails’ से साझा किया गया है। वीडियो में कपल ने बताया कि वे हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि भारत से किसी पालतू जानवर को सीधे ऑस्ट्रेलिया ले जाना संभव नहीं है। नियमों के अनुसार, डॉग को कम से कम छह महीने तक किसी रेबीज-मुक्त देश में रखना जरूरी था।

छह महीने तक दुबई में रहा डॉग 
इस प्रक्रिया के तहत कपल ने दुबई को चुना और वहां अपने डॉग स्काई के लिए बोर्डिंग सुविधा की व्यवस्था की। शुरुआती एक महीने तक वे खुद भी स्काई के साथ दुबई में रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सुरक्षित है। इसके बाद उन्हें मजबूरी में स्काई को वहीं छोड़ना पड़ा, जो उनके लिए बेहद भावनात्मक पल था।



वीडियो कॉल के जरिए लिया हाल-चाल 
कपल ने बताया कि छह महीनों तक वे लगातार स्काई से जुड़े रहे, वीडियो कॉल के जरिए उसका हाल-चाल लेते रहे और हर अपडेट का इंतजार करते रहे। आखिरकार जब स्काई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उनकी सारी चिंता और थकान खत्म हो गई। कपल का कहना है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। उनके लिए स्काई सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है।

सोशल मीडिया यूजर्स हुए भावुक 
इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और कपल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि स्काई बेहद भाग्यशाली है जिसे ऐसे जिम्मेदार और प्यार करने वाले लोग मिले। दूसरे यूजर ने अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि उनका डॉग भी भारत से ब्रिटेन तक लंबा सफर तय करके आया और उसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर कभी विदेश जाने के लिए अपने पालतू को छोड़ना पड़े, तो वे विदेश जाना ही नहीं चुनेंगे।

