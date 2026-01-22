Main Menu

प्रेमी के लिए जल्लाद बनी पत्नी... पति की हत्या कर रातभर देखती रही पॉ/र्न वीडियो... सुबह बोली- दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jan, 2026 07:29 PM

wife became executioner for her lover murdered her husband and watched porn

यूपी डेस्क: आंध्र प्रदेश एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दिल को झकझोर दिया है। यहां अवैध संबंध में पागल महिला ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरअसल, महिला ने अपने प्रेमी संग मिला पहले पति की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद पति के शव के पास बैठक प्रेमी के साथ पोर्न वीडियो देखती रही है। हैरानी की बात यह है कि महिला ने सुबह पड़ोसियों को बताया कि पति को दिल का दौरा पड़ा जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि पड़ोसियों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। 

प्रेमी की मदद से की पति की हत्या 
पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव से एक महिला को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद, उसने रात को पॉर्न वीडियो देखे, जबकि उसके पति का शव उसके बगल में पड़ा हुआ था।

नशीला पदार्थ पिलाकर घटना को दिया अंजाम 
पुलिस के अनुसार, जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि घटना वाली रात माधुरी ने नागराजू के लिए बिरयानी बनाई थी, जिसमें कथित तौर पर एक नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। माधुरी का कथित प्रेमी, जिसकी पहचान गोपी के रूप में हुई है, दंपति के घर पहुंचा।पुलिस का दावा है कि इस दौरान वह अपने पति के शव के पास बैठकर अश्लील वीडियो देखती रही।

आरोपी पत्नी ने कबूला जुर्म 
पुलिस का दावा है कि पड़ोसी और परिचित दंपति के बीच लगातार होने वाले झगड़ों और माधुरी के कथित अवैध संबंध के बारे में जानते था, इसलिए उन्हें शक होने लगा। मृतक नागराज के दोस्तों ने उसके कान के पास खून के धब्बे और शरीर पर चोट देखीं। उन्होंने तुरंत उसके परिवार को सूचित किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो हत्या का खुलासा हो गया। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने बताया कि माधुरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल महिला की इस करतूत ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। 

