पति की लाश के साथ बैठकर पत्नी ने देखीं P*rn फिल्में ! रातभर करती रही... सुबह कर दिया बड़ा कांड; आशिक के लिए जल्लाद बनी बीवी

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Jan, 2026 06:10 PM

wife murdered her husband along with her lover

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी महिला का व्यवहार इतना हैरान करने वाला था कि पुलिस भी मामले की गहराई देखकर दंग रह गई...

Viral News : आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी महिला का व्यवहार इतना हैरान करने वाला था कि पुलिस भी मामले की गहराई देखकर दंग रह गई।

हत्या की योजना
मामला गुंटूर जिले के चिलुवुरु गांव का है। पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय माधुरी ने अपने प्रेमी गोपी के साथ मिलकर अपने पति, लोकम शिवंगाराजू की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत माधुरी ने रात के खाने में बिरयानी बनाई और उसमें नींद की गोलियां पीसकर मिला दीं। बिरयानी खाने के बाद शिवंगाराजू कुछ ही देर में गहरी नींद में चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर माधुरी ने अपने प्रेमी को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर तकिए से शिवंगाराजू का दम घोंटकर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद का हैरान कर देने वाला व्यवहार
पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद माधुरी पूरी रात पति के शव के पास बैठी रही और मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में देखती रही। अगले सुबह उन्होंने जोर-जोर से रोते हुए ग्रामीणों को बताया कि उनका पति अचानक हार्ट अटैक से मर गया।

पुलिस जांच में खुलासा
हालांकि मृतक के पिता और दोस्तों को शव पर चोट के निशान और खून के धब्बे दिखे, जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शिवंगाराजू की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी।

पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और आरोपी माधुरी और उसके प्रेमी गोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद महिला अश्लील फिल्में देख रही थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की हर कड़ी को उजागर करने में जुटी हुई है।


 

