सगाई के बाद प्रेमी संग फरार हुई बहन, तलाश में निकले भाई की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, सदमे में पूरा परिवार ....

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jan, 2026 12:22 PM
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बहन की तलाश में निकले एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना पूरे इलाके में शोक और सनसनी का कारण बन गई है ...
झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बहन की तलाश में निकले एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना पूरे इलाके में शोक और सनसनी का कारण बन गई है।
परिवार का पालन-पोषण करता था संजय
मृतक की पहचान 20 वर्षीय संजय यादव के रूप में हुई है, जो जनपद जालौन के कोंच थाना क्षेत्र स्थित सुभाषनगर का निवासी था। संजय छह भाइयों और तीन बहनों में एक था और समोसे की दुकान पर काम कर परिवार का पालन-पोषण करता था।
रिश्तेदारी में था युवती का प्रेम संबंध
परिजनों के मुताबिक, संजय की बहन का प्रेम संबंध परिवार की ही रिश्तेदारी में लगने वाले एक युवक से था। इस बात की जानकारी मिलने पर परिजनों ने युवती को समझाया और उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। फरवरी में विवाह होना था और सगाई भी हो चुकी थी।
हालांकि, 29 जनवरी की रात करीब तीन बजे युवती घर की छत के रास्ते अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि जिस युवक से युवती की सगाई हुई थी, उसे इस बात की भनक लग गई थी और उसने परिवार को धमकी भी दी थी कि अगर लड़की को खोजने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
बहुत ही भीषण था हादसा
इसके बावजूद संजय यादव उसी युवक के साथ पल्सर बाइक से बहन की तलाश में झांसी की ओर रवाना हो गया। इसी दौरान झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीछा नहर के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि संजय की हालत मौके पर ही गंभीर हो गई, जबकि बहनोई घायल हो गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने संजय यादव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।