प्रार्थना सभा में ‘जय श्रीराम’ के बजाय बोला ‘जय भीम’, मुर्गा बनाकर 5 छात्रों को पीटा; SP ने दिए जांच के आदेश

बागपत: यूपी के बागपत के विद्यालय में प्रार्थना सभा में छात्रों की पिटाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल, प्रार्थना सभा में ‘जय श्रीराम’ के बजाय ‘जय भीम’ बोलने पर अनुसूचित जाति के पांच छात्रों की मुर्गा बनाकर पिटाई की गई थी। इस मामले के बाद छात्रों का आरोप है कि थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसपी से शिकायत की है।
जानिए पूरा मामला
यह पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के ग्राम धनौरा सिल्वरनगर स्थित इंटरमीडिएट कालेज धनौरा सिल्वरनगर का है। यहां पर अनुसूचित जाति के दो छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में 26 अगस्त को प्रार्थना सभा हुई। सभा में शिक्षकों के कहने पर कुछ छात्रों ने ‘जय श्रीराम’ के जयकारे लगाए। लेकिन, अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों ने ‘जय भीम’ का नारा लगा दिया। उनका आरोप है कि इसके बाद तीन शिक्षक उन समेत पांच छात्रों को एक कमरे में ले गए। इनमें दो शिक्षकों ने उनके हाथ पकड़े, जबकि तीसरे शिक्षक ने डंडे से बुरी तरह से पिटाई की। इतना ही नहीं मुर्गा बनाकर भी पीटा।
जातिसूचक शब्दों कि किया प्रयोग
छात्रों का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसका साथ ही विद्यालय से निकालने की भी धमकी दी गई। आरोप है कि इस मामले की शिकायत बिनौली थाने में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शुक्रवार को छात्रों ने दफ्तर पहुंचकर एसपी को शिकायत पत्र दिया और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने भी जांच के आदेश दिए है।