‘OYO होटल चलेगी’, 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा से बोला शिक्षक, फिर लड़की ने जो किया...

Edited By Imran,Updated: 30 Aug, 2025 01:36 PM

teacher asks 7th grade student to go to oyo

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शिष्य और गुरू के रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर सातवीं में पढ़ने वाली छात्रा से बेशर्म सहायक शिक्षक ने होटल चलने के लिए कहा और धमकी दी। जैसे ही इस बात की खबर परिजनों को लगी तो पुलिस से इस बात शिकायत पुलिस से की।

छात्रा ने इस संबंध में प्रधानाचार्य से शिकायत की। इसके बाद परिजनों को शिक्षक की करतूत बताई। अनुराग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने भी उस पर कार्रवाई कर दी। सीओ ने बताया कि आरोपी को शनिवार के कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वहीं, इस मामले को लेकर सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षितगढ़ कस्बे के एक इंटर कॉलेज की कक्षा सात की छात्रा ने शुक्रवार को परीक्षितगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि सहायक अध्यापक अनुराग ने 23 अगस्त को कक्षा में पढ़ाई के दौरान उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ओयो होटल में चलेगी। छात्रा के जवाब नहीं देने पर शिक्षक ने उसे परिणाम भुगतने की धमकी दी। 

