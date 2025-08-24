सपा ने मुसलमानों को बनाया बिरयानी का ‘तेजपत्ता’... योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने लगाया इस्तेमाल करने का आरोप

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सपा ने मुसलमानों को केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए रखा, ठीक उसी तरह जैसे बिरयानी में तेजपत्ता डाला जाता है...

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सपा ने मुसलमानों को केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए रखा, ठीक उसी तरह जैसे बिरयानी में तेजपत्ता डाला जाता है और पकने के बाद निकालकर अलग कर दिया जाता है। संभल जिले में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री ने विपक्षी दलों—खासकर कांग्रेस और सपा—पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है और बिहार चुनाव में इसका जवाब देगी।



सपा पर तीखा आरोप: 'तेजपत्ता' बना दिया मुसलमानों को

दानिश अंसारी ने कहा, "समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जैसे बिरयानी में तेजपत्ता सिर्फ स्वाद के लिए डाला जाता है और बाद में हटा दिया जाता है, वैसे ही सपा ने मुसलमानों को सत्ता में इस्तेमाल करके किनारे कर दिया।" उन्होंने दावा किया कि 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया और उन्हें जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखा।



वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा चिंता का विषय

मंत्री अंसारी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति को "ख़ुदा की अमानत" माना जाता है और इसका उपयोग केवल मुस्लिम समुदाय के हित में होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है और इस पर जल्द रोक लगनी चाहिए।



मदरसे अब आधुनिक शिक्षा से भी सुसज्जित

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे मदरसों में अब इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे छात्रों को मुख्यधारा में लाया जा सके।



हरिहर मंदिर-मस्जिद विवाद पर मंत्री ने साधी चुप्पी

विवादित हरिहर मंदिर-मस्जिद प्रकरण पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।



विपक्ष पर आरोप: “लोकतंत्र का उड़ाया उपहास”

राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की मूल भावना का मजाक उड़ाया है और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार "सबका साथ, सबका विकास" की नीति पर चल रही है और अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।



कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख नेता

कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू, हृदेश यादव, सैयद शान अली, दानिश अली, परमेश्वर लाल सैनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

