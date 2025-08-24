Main Menu

  पूजा पाल के आरोपों की हो जांच- सपा ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

समाजवादी पार्टी (सपा) ने पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के सपा से जान का खतरा होने के आरोपों की केंद्रीय गृह मंत्रालय से रविवार को जांच करने का अनुरोध किया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गये एक पत्र...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के सपा से जान का खतरा होने के आरोपों की केंद्रीय गृह मंत्रालय से रविवार को जांच करने का अनुरोध किया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गये एक पत्र में पूजा पाल के आरोपों को "निराधार और अमर्यादित" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि पूजा पाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनको जान मारने की धमकी कौन दे रहा है। कत्ल कर दिए गए बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की विधवा पूजा पाल को 14 अगस्त को सपा ने "अनुशासनहीनता" के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

पत्र में श्यामलाल ने कहा है, "किसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, फिर भी पाल ने मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) से मुलाकात के बाद बिना किसी आधार के सपा को ज़िम्मेदार ठहराया है। आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए।" श्यामलाल ने दावा किया कि निष्कासित विधायक की प्रेस और सोशल मीडिया पर हाल में की गई टिप्पणियां "सच्चाई से कोसों दूर" और "भाजपा से प्रेरित" हैं। उन्होंने इसे सपा को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बताया।

श्यामलाल ने कहा, "सपा ने पूजा पाल को विधायक बनाया और उनके निजी संकटों में उनका साथ दिया, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हर संभव मदद की, लेकिन भाजपा के संपर्क में आने के बाद, वह अचानक अपनी जान को खतरा बता रही हैं।" उन्होंने भाजपा पर सपा और पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) सामाजिक गठबंधन को बदनाम करने के लिए पूजा पाल को "मोहरे" के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

श्यामलाल ने दावा किया कि भाजपा पीडीए समीकरण को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले खतरे के रूप में देखती है। पिछले दिनों पूजा पाल ने ‘एक्स' पर लिखा, “मेरे पति (विधायक राजू पाल) के हत्यारों को सजा मिल गई है। आपने (अखिलेश) मुझे जिस तरह से बीच रास्ते में अपमानित करके मरने के लिए छोड़ दिया है, उससे समाजवादी पार्टी के आपराधिक प्रवृत्ति के समर्थकों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इसलिए संभव है कि मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए। यदि ऐसा होता है तो मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर पूजा पाल के दावे की जांच की मांग की है। यादव ने कहा, "हम विपक्ष में हैं और वह दावा करती हैं कि उन्हें हमसे खतरा है। ऐसा हो सकता है कि भाजपा के लोग उनकी हत्या करवा दें और फिर विपक्ष पर आरोप लगा दें।

माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद ने 2005 में पूजा पाल की शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके पति, तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या की साजिश रची थी। वर्ष 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा के दौरान तीन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 

