पुलिसकर्मियों के लिए मिसाल बने आरक्षी सचिन कुमार, प्रतियोगिता में जीते स्वर्ण व रजत पदक, SP ने दी बधाई

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Aug, 2025 12:56 PM

68 वी उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतियोगिता 2025 में आरक्षी का आयोजन कमिश्नरेट लखनऊ में हुआ । जिसमें मेरठ जोन मेरठ की टीम की ओर से जनपद शामली से आरक्षी सचिन कुमार द्वारा पुलिस फोटोग्राफी इवेंट...

शामली ( पंकज मलिक ): 68 वी उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतियोगिता 2025 में आरक्षी का आयोजन कमिश्नरेट लखनऊ में हुआ । जिसमें मेरठ जोन मेरठ की टीम की ओर से जनपद शामली से आरक्षी सचिन कुमार द्वारा पुलिस फोटोग्राफी इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर 01 स्वर्ण पदक व पुलिस वीडियोग्राफी इवेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त कर 01 रजत पदक हासिल किया है। आरक्षी सचिन कुमार उपरोक्त का चयन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस टीम में हुआ है । जिसका आयोजन आगामी अक्टूबर माह में महाराष्ट्र राज्य मे होना प्रस्तावित है। आरक्षी सचिन कुमार को एसपी शामली रामसेवक गौतम ने पदक जीतने पर सम्मानित कर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

बता दें कि उक्त प्रतियोगिता पहले अंतर्जनपदीय स्तर पर पुलिस लाइन मेरठ में आयोजित हुई जिसमें मेरठ जोन के समस्त जनपदों से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। शामली जनपद से सचिन कुमार का मेरठ ज़ोन की टीम में चयन होने के पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पुलिस लाइन लखनऊ में आयोजित हुई। जिसमें मेरठ जोन की टीम चैंपियन रही। जिसमें सचिन कुमार ने पुलिस फोटोग्राफी इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक स्वर्ण पदक व पुलिस वीडियोग्राफी इवेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त एक रजत पदक हासिल किया।

आरक्षी सचिन कुमार द्वारा पदक जीत कर लाने पर एसपी शामली रामसेवक गौतम ने उन्हें सम्मानित किया एवं बधाई दी। आरक्षी सचिन कुमार द्वारा पदक जीत कर लाने से अन्य पुलिस कार्यों में खुशी की लहर है। आरक्षी के पदक लाने से अन्य पुलिस कर्मियों में भी एक प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न होगा। इस प्रतियोगिता के बाद All india police duty meet 2025 का आयोजन महाराष्ट्र में अक्टूबर माह में होना प्रस्तावित है जिसमें पूरे भारतवर्ष के समस्त राज्यों, केंद्र शाषित प्रदेशों एवं पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CISF, BSF,CRPF,SSB, ITBP, NSG, SPG, ASSAM RIFLES Etc के प्रतियोगी प्रतिभाग करेंगे। जिसमे उत्तर प्रदेश की टीम भी प्रतिभाग करेगी। उक्त प्रतियोगिता का आयोजन All india police sports control board के दिशा निर्देशन में किया जाता है। उक्त प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जाँच एवं विवेचना के मानक का उच्चीकरण करना है।

नए कानून लागू हो जाने से इसकी अहमियत और भी अधिक बढ़ जाती है। इसके माध्यम से पुलिस की कार्य कुशलता, वैज्ञानिक विधियों द्वारा अन्वेषण एवं नई तकनीकों का अपराध अन्वेषण में प्रयोग करने की  दक्षता को जाँचा जाता है। आरक्षी सचिन कुमार द्वारा अपना कार्य निष्ठा और बारीकी के साथ किया गया जिसका परिणाम है कि आज उन्हें स्वर्ण पदक मिला है और उन्हें सम्मानित किया गया है। आरक्षी सचिन कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों के लिए एक मिसाल है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्य जवानों को भी उनकी तरह इसी तरीके से पूरी लगन और बारीकी के साथ अपने काम को करना चाहिए ताकि वह भी आगे चलकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ऐसे पदक हासिल कर सकें और उत्तरप्रदेश पुलिस का मान बढ़ा सके।

आरक्षी सचिन कुमार ने बताया कि वाह शामली जनपद में 2020 से तैनात है और 2022 में वह फील्ड यूनिट में शामिल हुए थे जो किसी भी घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंच कर फोटोग्राफी के माध्यम से साक्ष्य संकलन का कार्य करते है जो की घटना की विवेचना के दौरान एक अहम भूमिका निभाता है और उनके द्वारा की गई फोटो ग्राफी को जांच के दौरान देखा जाता है। सचिन ने बताया कि 2022 से लेकर अब तक वह क्राइम सींस पर जाते हैं और वहां से फोटोग्राफ के माध्यम से साक्ष्य संकलन का कार्य करते हैं। सचिन ने बताया कि वह अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं जिसका परिणाम आज उन्हें जीत के माध्यम से पदक के रूप में मिला है और वह इस सम्मान को पकड़ और बहुत खुश है।

