शिक्षक की ईंट और राड से पीट-पीट कर हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

Edited By Pooja Gill,Updated: 22 Aug, 2025 12:14 PM

वाराणसी: यूपी के वाराणसी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर जिला मुख्यालय के भेलूपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पार्किंग विवाद में एक निजी स्कूल के शिक्षक की ईंट और राड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। 

कहासुनी के बाद शुरू कर दी मारपीट 
जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र का है। यहां पर मातृ अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक डॉ प्रवीण झा (48) की बृहस्पतिवार रात पार्किंग को लेकर अपार्टमेंट में ही रहने वाले आदर्श सिंह से कहासुनी हो गई। इसके बाद आदर्श ने अपने दो साथियों के साथ प्रवीण की ईंट और राड से पिटाई कर दी, जिससे प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए। 

तीन आरोपी गिरफ्तार 
पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए प्रवीण को परिजन तत्काल ट्रामा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा कार्रवाई की जा रही है।   

