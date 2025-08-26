Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • इंस्टाग्राम रील बनाकर वापस लौट रहे थे 4 दोस्त, तेज रफ्तार कार से टक्कर के बाद हवा में उछले; हादसे में सभी की दर्दनाक मौत

इंस्टाग्राम रील बनाकर वापस लौट रहे थे 4 दोस्त, तेज रफ्तार कार से टक्कर के बाद हवा में उछले; हादसे में सभी की दर्दनाक मौत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Aug, 2025 01:11 PM

4 friends set out make money with a new bike all four died in a road accident

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां 4 दोस्त, जो इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद घर लौट रहे थे, सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनकी नई बाइक की टक्कर सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार से हो गई। हादसे में सभी...

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां 4 दोस्त, जो इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद घर लौट रहे थे, सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनकी नई बाइक की टक्कर सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार से हो गई। हादसे में सभी चारों दोस्तों की मौत हो गई, और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखे थे।

ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव में हुआ हादसा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 इलाके के कुलेसरा गांव के पुस्ता रोड पर सोमवार को हुई। चारों दोस्त जिनमें 2 नाबालिग भी थे, दोपहर करीब 1 बजे बाइक पर इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए निकले थे। बाइक मोनू ठाकुर की थी, जो कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी। मोनू बाइक चला रहा था और बाकी तीन दोस्त पीछे बैठे थे। जैसे ही वे लखनावली से कुलेसरा पुस्ता रोड की तरफ आ रहे थे, उनकी बाइक सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों दोस्त सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। एक युवक तो टक्कर के बाद सड़क किनारे की खाई में भी गिर गया था, जिसे राहगीरों ने बचाया।

चारों दोस्तों को आईं गंभीर चोटें, अस्पताल में मौत
हादसे में चारों दोस्तों के सिर, हाथ, पैर और कोहनी में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सुमित (16), लवकुश (17) – जो दोनों कुलेसरा गांव के थे, मोनू ठाकुर (18) सुत्याना गांव के, और रिहान (18) हल्दौनी के रूप में हुई है।

कार चालक हिरासत में, पुलिस ने दर्ज किया मामला 
पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और कार जब्त कर ली गई है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा, शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की खबर सुनते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। यह दुखद घटना सभी के लिए एक चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, खासकर हेलमेट पहनना और नियमों का पालन करना।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!