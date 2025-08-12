Shahjahanpur News: कार की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत, CRPF जवान समेत 6 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मंडी से सब्जी खरीद कर लौट रहे दो ठेली मजदूरों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ठेली मजदूर की मौके पर मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा कार में सवार सीआरपीएफ के जवान समेत पांच लोग घायल...

Shahjahanpur News, (नंदलाल): उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मंडी से सब्जी खरीद कर लौट रहे दो ठेली मजदूरों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ठेली मजदूर की मौके पर मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा कार में सवार सीआरपीएफ के जवान समेत पांच लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है।



घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नवीन मंडी गेट के सामने की है। बताया जा रहा है कस्बे के ही रहने वाले सब्जी बेंचने वाले ठेली मजदूर सुरेंद्र कश्यप और इरशाद खान सब्जी बेचने के लिए मंडी से ठेली में सब्जी भरकर मोहल्लों में सब्जी बेंचन जा रहे थे। इसी बीच लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने दोनों ठेली मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की ठेली चालक सुरेश कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कार में सवार सीआरपीएफ जवान प्रदीप और उसके परिवार के चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं।



बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान बुलंदशहर से बरेली जाने के लिए निकले थे। लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वह शाहजहांपुर पहुंच गए थे। इसके बाद वह दोबारा बरेली की तरफ वापस जा रहे थे। इसी बीच हादसा हो गया। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।