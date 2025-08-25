Main Menu

  • तेज रफ्तार का कहर: बेकाबू कार ने चार दोस्तों को एक साथ रौंदा,  मची चीख पुकार

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Aug, 2025 05:34 PM

the havoc of high speed an uncontrolled car ran over four friends together the

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के  ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के गांव कुलेसरा पुस्ता रोड पर सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि कार और बाइक की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके...

ग्रेटर नोएडा (गौरव ): उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के  ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के गांव कुलेसरा पुस्ता रोड पर सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि कार और बाइक की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चारों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम का माहौल छा गया।

एक ही बाइक पर सवार थे चारों दोस्त
पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान सुमित, लवकुश, रिहान और मोनू ठाकुर के रूप में हुई है। सभी की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। चारों दोस्त सोमवार को एक ही बाइक (टीवीएस राइडर) पर सवार होकर निकले थे। कुलेसरा पुस्ता रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार (UP16 CR 3293) से आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

हादसा इतना भीषण कि चारों दोस्तों की घटना स्थल पर ही हुई मौत
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों किशोर सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर उन्हें सेक्टर-39 जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।

हिरासत में कार और चालक
पुलिस ने हादसे में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है और कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह बताया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कार चालक की लापरवाही और हादसे के वक्त किशोरों के हेलमेट पहनने या न पहनने की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है।


 

