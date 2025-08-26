Main Menu

  फिल्म इंडस्ट्री को फिर लगा तगड़ा झटका, फेमस एक्टर और BJP नेता ने तोड़ा दम, सदमे में फैंस और फैमिली

Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Aug, 2025 01:45 PM

joy banerjee passed away

फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। बांग्ला फिल्मों में अपनी अदाकारी से चार चांद लगाने वाले अभिनेता जॉय बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने 63 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.....

UP Desk : फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। बांग्ला फिल्मों में अपनी अदाकारी से चार चांद लगाने वाले अभिनेता जॉय बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने 63 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बनर्जी को  15 अगस्त को सांस संबंधी समस्या होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से पीड़ित थे। 

परिवार ने बताया कि उनकी स्थिति धीरे-धीरे खराब हुई और गत कुछ दिनों से उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर रखा गया था। उन्होंने पूर्वाह्न 11 बजकर 35 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी और मां है। बनर्जी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे। बनर्जी ने 2014 और 2019 का चुनाव क्रमशः बीरभूम और उलुबेरिया सीट से भाजपा के टिकट पर लड़ा था। हालांकि, उन्होंने नवंबर 2021 में राजनीति से संन्यास ले लिया। 

वह 80 और 90 के दशक के ‘मैटिनी आइडल' थे। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित चॉपर (1986) के अलावा टॉलीवुड को हीरक जयंती (1990), मिलन तिथि (1985) और नागमती (1983) जैसी कई हिट फिल्में दीं। तृणमूल सांसद एवं कई फिल्मों में बनर्जी के साथ काम कर चुकी शताब्दी रॉय ने कहा- ‘‘मैं पूरी तरह टूट गई हूं। मुझे जानकारी थी कि जॉय काफी समय से बीमार थे, और हम सब उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे।'' 
 

