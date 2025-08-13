जौनपुर में बड़ा हादसा: रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत, 15 अन्य घायल

जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में दो साल की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात...

जौनपुर: जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में दो साल की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास हुई।



अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना रात करीब साढ़े 10 बजे हुई जब जौनपुर से आ रही बस और शाहगंज से आ रहे एक ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल है। पुलिस के अनुसार, इस घटना में 15 अन्य घायल हुए हैं।



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी और जिला अस्पतालों में पहुंचाया। 15 घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, जिनमें से दो का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई, विधिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।