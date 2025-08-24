Main Menu

  • हरदोई में भीषण सड़क हादसा: मेला देखकर लौट रहे पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत, एक युवक घायल

Hardoi News, (मनोज): हरदोई में रविवार देर शाम अतरौली-भटपुर मार्ग पर बाडील बाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हत्याहरण मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार पिता-पुत्री यूकेलिप्टस लदी ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से घुस गए। हादसे में मौके पर ही पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार शांति खेड़ा मजरा बनी निवासी सतीश कुमार (30 वर्ष) अपनी पुत्री साक्षी (5 वर्ष) व रुदौली निवासी मोनू के साथ रविवार सुबह हत्याहरण मेला देखने गए थे। रात को मेले से लौटते समय सतीश बाइक की टंकी पर बेटी साक्षी को बैठाए हुए थे और पीछे मोनू सवार था। अतरौली-भटपुर मार्ग पर बाडील बाबा के पास बाइक अनियंत्रित होकर यूकेलिप्टस लदी ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से घुस गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही सतीश और उनकी पुत्री साक्षी की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

