उन्नाव में भीषण सड़क हादसा: डंपर और डीसीएम की टक्कर के बाद लगी भयानक आग... 3 की जिंदा जलकर मौत

Edited By Mamta Yadav,Updated: 21 Aug, 2025 06:38 AM

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब हरदोई से आ रही एक डीसीएम और उन्नाव की ओर जा रहे डंपर की आमने-सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि...

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब हरदोई से आ रही एक डीसीएम और उन्नाव की ओर जा रहे डंपर की आमने-सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे ड्राइवर और हेल्पर बाहर निकल भी नहीं सके।

टक्कर के बाद धधक उठीं दोनों गाड़ियां
घटना बांगरमऊ के मरी कंपनी के पास की बताई जा रही है। आमने-सामने की भिड़ंत के बाद कुछ ही पलों में डंपर (UP 77 AT 4774) और डीसीएम (UP 38 AT 0272) की कैबिन में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कैबिन में फंसे लोग चीखते रह गए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

 तीन की मौत, एक घायल
इस दर्दनाक हादसे में डंपर के ड्राइवर पवन यादव और उसका साथी सुमित, तथा डीसीएम चालक महिपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीसीएम में सवार सहयोगी सोनू गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने निकाले शव, बहाल किया यातायात
हादसे की सूचना पर बांगरमऊ थाना प्रभारी चंद्रकांत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही क्रेन की मदद से जली हुई गाड़ियों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है।

