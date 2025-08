बच्चों की ABCD में घुसी सियासत! A for Akhilesh, D for Dimple बच्चों को पढ़ाना पड़ा भारी, सपा नेता पर FIR दर्ज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Aug, 2025 07:08 AM

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को 'राजनीतिक एबीसीडी' सिखाई, जिसमें ‘A for Akhilesh’ और ‘D for Dimple’ जैसे नाम शामिल थे। इस घटना के बाद राजनीति में हलचल मच गई है।

क्या है पूरा मामला?

सहारनपुर के रामनगर इलाके में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता फरहाद आलम गड़ा ने अपने घर पर 'पीडीए पाठशाला' नाम से एक अनौपचारिक स्कूल शुरू किया था। इसमें बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के साथ-साथ सपा नेताओं से जुड़े शब्दों के ज़रिए ‘ABCD’ सिखाई जा रही थी। उदाहरण के तौर पर:

- A for Akhilesh

- B for Babasaheb

- D for Dimple

- M for Mulayam Singh Yadav

ये सभी शब्द समाजवादी पार्टी की विचारधारा और नेताओं से जुड़े हुए हैं।

पाठशाला का एक वीडियो हुआ वायरल

इस पाठशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बच्चों को निजी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए ‘राजनीतिक एबीसीडी’ बोलते हुए देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के एक निवासी मैन सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

FIR दर्ज, पुलिस की कार्रवाई

शिकायत के आधार पर पुलिस ने सपा नेता फरहाद आलम गड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में राजनीतिक एजेंडा पढ़ाना गलत है। शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए।

अखिलेश यादव का तीखा पलटवार

इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) पर लिखा कि 'ब्रिटिशों ने भी पढ़ाई के लिए एफआईआर नहीं की थी। भाजपा का शिक्षाविरोधी चेहरा अब जनता के सामने है। अब भाजपा का जाना तय है। निंदनीय!"

फरहाद गड़ा का सफाई और इरादा

फरहाद गड़ा ने अपनी सफाई में कहा कि हम सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, बल्कि बच्चों को समाजवादी विचारधारा और महान व्यक्तित्वों के बारे में भी बताते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को प्रेरणा देना है।" उन्होंने आगे कहा कि वे इस तरह की 'पीडीए पाठशालाएं' जिले के दूसरे हिस्सों में भी शुरू करना चाहते हैं।