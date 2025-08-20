Main Menu

‘काम करिए, भगवान से मांगिए… लोगों से नहीं’,  भिक्षुक बाबा से हाथ जोड़कर मथुरा के DM ने की अपील; वीडियो वायरल

20 Aug, 2025

Mathura News: बढ़ते यमुना जलस्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करते समय मथुरा के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह का एक मानवीय पहलू सामने आया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृंदावन में भीख मांग रहे एक बुजुर्ग साधु से मुलाकात की और उन्हें भीख छोड़कर काम करने की सलाह दी। यह पूरी बातचीत कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

जानिए क्या है मामला?
मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने केशी घाट और अन्य इलाकों में यमुना के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। लौटते समय उनकी नजर परिक्रमा मार्ग पर बैठे एक बुजुर्ग भिक्षुक पर पड़ी, जो पश्चिम बंगाल से आकर वृंदावन में पिछले 20 वर्षों से रह रहे हैं। डीएम ने बातचीत के दौरान उनकी हालत पूछी और यह भी जाना कि वे कहां रहते हैं।

 "काम करिए, भगवान से मांगिए"
बुजुर्ग भिक्षुक ने बताया कि वे किराए पर कमरा लेकर रहते हैं और भीख मांगकर गुज़ारा करते हैं। इस पर डीएम ने साफ शब्दों में कहा, "मांगना है तो भगवान से मांगो, लोगों से क्यों? यह अच्छा नहीं है। वृंदावन में बहुत कुछ है, जो आप कर सकते हो। काम करिए, यह भीख मांगना छोड़ दीजिए।" डीएम ने बातचीत के अंत में हाथ जोड़कर अपील भी की और कहा, "मेरा आपसे निवेदन है, कुछ काम करिए।"

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस बातचीत का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। कई लोग डीएम के इस संवेदनशील और प्रेरणादायक दृष्टिकोण की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

