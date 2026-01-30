Viral Video: दुल्हन को देख दूल्हे का बन गया मूड, स्टेज पर ही करने लगा लिप-लॉक! रोमांस का ये Video धड़ल्ले से हो रहा Viral

Main Menu

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Jan, 2026 02:48 PM

Viral Video: इंटरनेट पर हर दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कभी हंसी-मजाक तो कभी चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन की हरकत देखकर पंडित जी नाराज़ हो जाते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 

ऐसा क्या है वीडियो में...? 
वायरल क्लिप की शुरुआत एक खूबसूरत वेडिंग एंट्री से होती है। दुल्हन स्टेज की ओर बढ़ रही है और दूल्हा फूलों का गुलदस्ता लेकर उसका स्वागत करता है। यहां तक सब कुछ फिल्मी और रोमांटिक लग रहा था। स्वागत के बाद दोनों स्टेज पर फोटो क्लिक करवाने लगते हैं। इसी बीच उत्साह में आकर दूल्हा, दुल्हन के गाल पर किस (Kiss) करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दूल्हा जैसे ही दुल्हन को लिप-लॉक करने के लिए आगे बढ़ा पास ही खड़े पंडित जी तुरंत बीच में आ गए। उन्होंने दोनों को हाथ पकड़कर अलग किया और इस तरह के सार्वजनिक व्यवहार पर कड़ा एतराज जताया।

 

खूब देखा जा रहा वीडियो 
इस वीडियो को एक्स (Twitter) प्लेटफॉर्म पर @gharkekalesh नाम के मशहूर अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है— "शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन को किस करने से पंडित जी ने रोक दिया।" खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 76 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "पंडित जी ने तो सही में क्लेश कर दिया, दूल्हे का सारा अरमान पानी में मिल गया।" दूसरे यूजर ने अपना अनुभव साझा किया, "मेरे गांव में तो ऐसे में दूल्हे की पिटाई हो जाती यहां तो सिर्फ रोका ही गया है।"

क्या यह वीडियो असली है?
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का मानना है कि यह वीडियो स्क्रिप्टेड (प्रैंक) हो सकता है। आजकल लोग व्यूज और लाइक्स के लिए अक्सर शादियों में इस तरह के नाटक करते हैं। हालांकि वीडियो असली हो या बनावटी इसने इंटरनेट पर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है।
 

