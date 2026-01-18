Main Menu

  मछली फ्राई के स्टॉल पर मची अफरातफरी, प्लेटें लेकर भागते नजर आए बाराती, Video Viral

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Jan, 2026 06:46 PM

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक शादी समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब खाने के दौरान मछली फ्राई के स्टॉल पर अचानक अफरातफरी मच गई। गढ़ रोड स्थित मनोहर रीजेंसी में आयोजित इस विवाह समारोह में शुक्रवार रात हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव से...

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक शादी समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब खाने के दौरान मछली फ्राई के स्टॉल पर अचानक अफरातफरी मच गई। गढ़ रोड स्थित मनोहर रीजेंसी में आयोजित इस विवाह समारोह में शुक्रवार रात हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव से बारात पहुंची थी। जैसे ही मछली फ्राई परोसी जाने लगी, वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हालात बेकाबू हो गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेहमान प्लेटें हाथ में लेकर स्टॉल पर टूट पड़े। हर कोई मछली का एक टुकड़ा पाने की होड़ में आगे बढ़ता नजर आया। धक्का-मुक्की के बीच कुछ लोग मछली लेकर तेजी से पीछे हटते दिखे, जबकि कई लोग भीड़ में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते रहे। इस दौरान कुछ पल के लिए शादी समारोह का माहौल अव्यवस्थित हो गया।

इस अप्रत्याशित नजारे ने न सिर्फ मेहमानों बल्कि आयोजकों को भी हैरान कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कई यूजर्स ने इसे शादी समारोह में अव्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की कमी का उदाहरण बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे हल्के-फुल्के मनोरंजन के रूप में लिया।

हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन यह मामला आयोजन स्थलों पर बेहतर व्यवस्था और खान-पान के दौरान भीड़ नियंत्रण की जरूरत को उजागर करता है। फिलहाल, यह वायरल वीडियो हापुड़ में हुई इस अनोखी घटना की पहचान बन चुका है।

