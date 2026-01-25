अनुपम खेर को सौतेले बेटे ने मारा थप्पड़, Video हुआ Viral, शॉक्ड हो गए एक्टर!

Main Menu

UP Desk: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके सौतेले बेटे और अभिनेता सिकंदर खेर उन्हें थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही फैंस चौंक गए और कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि, अब इस वायरल क्लिप के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है, जो पूरी तरह मजाकिया और हल्के-फुल्के अंदाज से जुड़ी हुई है।

क्या है वायरल क्लिप की सच्चाई
दरअसल, यह वीडियो खुद सिकंदर खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। वीडियो में अनुपम खेर बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में अपना एक दांत निकलवाया है, जिसके चलते उनके चेहरे का एक हिस्सा सुन्न हो गया है और बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसी दौरान मजाक में सिकंदर कहते हैं कि क्या कभी किसी ने अपने पिता को उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा है। इसके बाद वे अनुपम खेर से पूछते हैं कि उनके चेहरे का कौन-सा हिस्सा सुन्न है। अनुपम खुद सिकंदर से उसी तरफ हल्के से थप्पड़ मारने को कहते हैं, लेकिन साथ ही मजाकिया अंदाज में चेतावनी भी देते हैं कि अगर जोर से मारा तो वह भी जवाब में थप्पड़ मारेंगे।

हल्के से थप्पड़ लगते ही अनुपम खेर नाटकीय अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि आज उन्हें पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इसके बाद वे दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार के साथ अपनी एक फिल्म का मशहूर डायलॉग भी दोहराते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि पूरा सीन एक मजाक और अभिनय का हिस्सा था।



अनुपम खेर ने वीडियो पोस्ट करने से किया मना 
वीडियो के अंत में सिकंदर दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर अनुपम खेर उन्हें रोकते हुए वीडियो पोस्ट न करने की बात कहते हैं। हालांकि, सिकंदर ने इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई। फैंस अब इस वीडियो को एक मजेदार पल के तौर पर देख रहे हैं और पिता-पुत्र के इस हल्के-फुल्के अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

