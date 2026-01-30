मैम Ajit Pawar जी नहीं रहे.... ये सुनते ही Kangana Ranaut को लगा झटका, Reaction सोशल मीडिया पर Viral!

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संसद भवन जाते समय जब उन्हें हादसे की जानकारी मिली तो वह खुद को संभाल नहीं पाईं...

Viral Video : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संसद भवन जाते समय जब उन्हें हादसे की जानकारी मिली तो वह खुद को संभाल नहीं पाईं और इस खबर को “भयानक” बताया।



संसद जाते समय मिली दुखद सूचना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मीडिया कर्मियों ने जब कंगना रनौत को अजित पवार के निधन की जानकारी दी तो वह हैरान रह गईं। कुछ पल के लिए वह शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाईं।

आधिकारिक बयान देने से पहले भावनाएं संभालने की बात कही

कंगना ने भावुक स्वर में कहा, “हे भगवान… यह बहुत भयानक खबर है। इसे पचाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हम यहां अक्सर जल्दबाजी में पहुंचते हैं… इस समय मैं अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही हूं। उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान दे पाऊंगी।”



विमान हादसे में हुआ था निधन

गौरतलब है कि बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती हवाई अड्डे के पास लैंडिंग के दौरान एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी विमान में उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने सह-यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे थे। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और घटनास्थल से धुएं के गुबार उठते देखे गए। इस दुर्घटना में अजित पवार समेत सभी सवारों की मौत हो गई।

देशभर में शोक

इस हादसे ने राजनीतिक जगत से लेकर आम लोगों तक को झकझोर कर रख दिया है। कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है।