बर्फ से ढकी वादियों में दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, लोग बोले – 'ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा है!' वायरल वीडियो देख हर कोई रह गया दंग

UP Desk: जम्मू-कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों के बीच तेज रफ्तार से दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बानीहाल से विधायक सज्जाद शाहीन ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह लोगों के बीच खूब चर्चा में आ गया।

बर्फ की चादर को चीरती वंदे भारत

मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ सेकंड के इस वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस हिमालय की ऊंची चोटियों और चारों ओर फैली मोटी बर्फ की सफेद चादर के बीच से गुजरती नजर आ रही है। रेलवे ट्रैक, पहाड़ और आसपास का पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देता है। यह नजारा ना सिर्फ देखने में बेहद सुंदर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत ने कठिन से कठिन भौगोलिक इलाकों में भी आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया है।

2023 में पूरा हुआ कश्मीर का ऐतिहासिक रेल सपना

कश्मीर घाटी को साल 2023 में पहली बार देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग के जरिए सीधे जोड़ा गया। यह सपना पूरा होने में कई दशक लग गए। उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों के पूरा होने के बाद घाटी को बेहतर और भरोसेमंद रेल कनेक्टिविटी मिली। इससे पहले कश्मीर मुख्य रूप से सड़कों पर निर्भर था, जो सर्दियों में बर्फबारी के कारण अक्सर बंद हो जाती थीं।

चिनाब ब्रिज बना रेलवे नेटवर्क की सबसे बड़ी पहचान

इस पूरे रेल नेटवर्क की सबसे बड़ी पहचान है चिनाब ब्रिज। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो चिनाब नदी से करीब 359 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस ब्रिज को भूकंप, तेज हवाओं और शून्य से नीचे तापमान जैसी कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है।

कड़ाके की ठंड में भी सुचारू रूप से चल रही ट्रेनें

फिलहाल जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। पहले ऐसी स्थिति में सड़कें कई दिनों तक बंद रहती थीं। लेकिन अब आधुनिक रेलवे सिस्टम, सुरक्षित टनल डिजाइन, उन्नत तकनीक और लगातार चल रहे स्नो-क्लियरेंस ऑपरेशन की वजह से सर्दियों में भी ट्रेनों की आवाजाही बिना रुकावट जारी है। इससे पहले भी बर्फबारी के बीच चलती वंदे भारत ट्रेन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं।