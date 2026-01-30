यूपी में फिर हुआ बड़ा फेरबदल; देर रात ADM समेत इन 6 PCS अधिकारियों का तबादला, नई तैनाती का आदेश जारी

UP PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छह पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए है। सरकार ने आदेश...

UP PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छह पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए है। सरकार ने आदेश जारी कर इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। यह फेरबदल गुरुवार देर रात किया गया है और नई तैनाती का आदेश जारी किया गया।

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

राकेश कुमार को मथुरा के नगर मजिस्ट्रेट और मंदिर परिसर के प्रभारी मजिस्ट्रेट पद से हटाकर एडीएम वित्त एवं राजस्व, हमीरपुर बनाया गया है। वहीं, अनूप कुमार मिश्रा को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी पद से स्थानांतरित कर नगर मजिस्ट्रेट मथुरा और मंदिर परिसर का प्रभारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

इन्हें भी मिली नई जिम्मेदारी

इसके अलावा राजेश कुमार को एडीएम न्यायिक, कानपुर नगर से एडीएम नागरिक आपूर्ति, कानपुर नगर बनाया गया है। प्रतीक्षारत महेश प्रकाश को एडीएम न्यायिक, कानपुर नगर की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतीक्षारत रिंकी जायसवाल को मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ), गोंडा नियुक्त किया गया है। वहीं अजय कुमार को एसडीएम, कानपुर विकास प्राधिकरण से स्थानांतरित कर अपर नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद बनाया गया है।

