रे/प, ब्लैकमेल और लाखों की उगाही! 10 सालों तक लड़की की जिंदगी से खेलता रहा दरिंदा, तुड़वाईं 4 शादियां

30 Jan, 2026

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र से एक युवती ने अपने पूर्व परिचित पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। पुलिस ने युवती की तहरीर पर फैजुल्लागंज निवासी शांत शरण मौर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

पहचान का फायदा उठाकर बहाने से ले गया
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी वर्ष 2015 में उसके पिता से मिलने घर आता-जाता था, जिससे जान-पहचान हो गई। 11 मई 2015 को वह किताब दिलाने के बहाने उसे डालीगंज ले गया। आरोप है कि वहां उसे पेय पदार्थ में नशीला तत्व मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपने साथ गलत होने का एहसास हुआ। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी, जिससे वह डर गई और चुप रही।

लंबे समय तक ब्लैकमेल और उत्पीड़न का आरोप
युवती का आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे धमकाकर अलग-अलग जगह ले जाता रहा और शोषण करता रहा। वर्ष 2023 में जब उसकी शादी तय हुई तो आरोपी ने आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने की धमकी देकर दो लाख रुपये की मांग की। पीड़िता का कहना है कि दबाव में उसने पैसे दिए, लेकिन इसके बावजूद कथित रूप से तस्वीरें वर पक्ष तक पहुंचा दी गईं, जिससे रिश्ता टूट गया। आरोप है कि कई बार शादी तय होने के बाद भी आरोपी ने इसी तरह तस्वीरें भेजकर रिश्ते तुड़वाए। पीड़िता ने तेजाब से नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

मारपीट का भी आरोप
पीड़िता के अनुसार, 30 नवंबर 2025 को वह अपने पिता के लिए दवा लेने जा रही थी, तभी आरोपी और उसके एक रिश्तेदार ने रास्ते में रोककर मारपीट की। उस समय पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया था। बाद में एक अन्य जगह शादी तय होने पर भी आरोपी ने कथित रूप से वीडियो दिखाकर रिश्ता तुड़वा दिया।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। यह मामला साइबर ब्लैकमेल और यौन अपराध से जुड़ी संवेदनशीलता को दर्शाता है। पुलिस ने लोगों से ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

