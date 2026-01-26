Main Menu

  • UP में फिर थूक जिहाद! थूक लगाकर तंदूर में सेंकीं रोटियां… मुस्लिम होटल पर कारीगर की घिनौनी करतूत का Video Viral

Edited By Purnima Singh,Updated: 26 Jan, 2026 04:57 PM

rotis baked by spitting on the tandoor in hathras

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां एक तंदूर कारीगर रोटियों पर थूक लगाकर तंदूर में सेकता दिखाई दे रहा है। तंदूर कारीगर की यह घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हो गई। वहीं तंदूर कारीगर का रोटियों पर थूक...

हाथरस : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां एक तंदूर कारीगर रोटियों पर थूक लगाकर तंदूर में सेकता दिखाई दे रहा है। तंदूर कारीगर की यह घिनौनी हरकत कैमरे में कैद हो गई। वहीं तंदूर कारीगर का रोटियों पर थूक लगाकर सेकने का वीडियो किसी अज्ञात शख्स ने बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, सदर कोतवाली क्षेत्र के मधुगढ़ी स्थित एक बादशाह मुस्लिम होटल पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां इस होटल पर एक तंदूर कारीगर थूक लगाकर रोटियों को तंदूर में सेक रहा है। बादशाह होटल के तंदूर कारीगर की यह शर्मनाक हरकत वीडियो में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तंदूर कारीगर पहले रोटियों पर थूक रहा है, फिर उन्हें तंदूर में डालकर सेक रहा है।

वहीं वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और ऐसे कारीगर के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तंदूर पर रोटियां सेकने वाला कारीगर किस कदर रोटी में थूंकता नजर आ रहा है।

