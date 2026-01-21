Main Menu

Akshay Kumar की कार का भयानक एक्सीडेंट! गाड़ी में मौजूद थे एक्टर और पत्नी ट्विंकल, ऑटो के उड़े चिथड़े; बेचैनी भरा Video Viral

Edited By Purnima Singh,Updated: 21 Jan, 2026 12:40 PM

Akshay Kumar Car Accident : मुंबई में सोमवार (19 जनवरी) की रात बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना रात लगभग 9 बजे हुई। राहत की बात यह है कि अक्षय और ट्विंकल सुरक्षित हैं ....

Akshay Kumar Car Accident : मुंबई में सोमवार (19 जनवरी) की रात बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना रात लगभग 9 बजे हुई। राहत की बात यह है कि अक्षय और ट्विंकल सुरक्षित हैं।

हादसे का कारण (Akshay Kumar Car Accident)
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने अचानक एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय कुमार के काफिले में शामिल इनोवा कार से जा टकराया। अक्षय और ट्विंकल दूसरी गाड़ी में सवार थे, जो काफिले में आगे चल रही थी। उनकी कार को मामूली झटका लगा, लेकिन दोनों सुरक्षित हैं। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं और एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ी हुई नजर आ रही है।

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan)


हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं 
ऑटो रिक्शा चालक और उसमें सवार एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में किसी के जान जाने की खबर नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से FIR दर्ज नहीं कराई गई है। अक्षय कुमार की टीम ने भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में:
हादसे के बावजूद अक्षय फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। उनकी हालिया फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों ने पसंद किया। आने वाले समय में वे इन फिल्मों में नजर आएंगे:
वेलकम टू द जंगल – 2026 में रिलीज़ होने वाली कॉमेडी फिल्म।
भूत बंगला – हॉरर-कॉमेडी फिल्म।
हेरा फेरी 3 – मशहूर कॉमेडी सीरीज का तीसरा भाग। 

