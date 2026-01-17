Main Menu

  • रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! चंद सेकंड में झुलसा संविदा कर्मचारी, मौत का Live Video आया सामने

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Jan, 2026 02:16 PM

a spine chilling incident a contract worker was burned to death in seconds

हाई टेंशन की चपेट में आने से अनेक घटनाएं सामने आती है उसके बावजूद भी बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को बिना सुरक्षा मानक के उन से सेवाएं लेता रहा है। ऐसे में घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी कड़ी में मुरादाबाद जनपद से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली...

मुरादाबाद: हाई टेंशन की चपेट में आने से अनेक घटनाएं सामने आती है उसके बावजूद भी बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को बिना सुरक्षा मानक के उन से सेवाएं लेता रहा है। ऐसे में घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी कड़ी में मुरादाबाद जनपद से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां कटघर कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन से लटके एक विद्युत कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे में पीतल बस्ती बिजली घर में तैनात संविदा कर्मचारी रवि सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में संविदा कर्मचारी
जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब रवि सैनी बलदेवपुरी इलाके में हाई टेंशन लाइनों के पास पेड़ों की छंटाई का कार्य कर रहा था। अचानक वह हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया और पोल पर ही बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भयावह वीडियो वायरल 
घटना का भयावह वीडियो सामने आने के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बिना शटडाउन लिए रवि को काम पर लगाया गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के कारण एक परिवार का सहारा छिन गया।

शटडाउन न होने के कारण कर्मचारियों की गई जान- परिजनों का आरोप 
रवि सैनी कटघर के डबल फाटक निवासी नन्हे पाल सैनी का बड़ा बेटा था और बिजली विभाग में संविदा लाइनमैन के रूप में कार्यरत था। वह अपने अन्य साथियों के साथ पीतल नगरी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा उपकरणों की कमी और शटडाउन न होने के कारण कर्मचारियों की जान जोखिम में डाली जा रही है।

विभाग का पक्ष और पुलिस की कार्रवाई
वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि काम के दौरान विधिवत शटडाउन लिया गया था और करंट से मौत की बात संदिग्ध है। अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु का कारण हार्ट अटैक या कोई अन्य चिकित्सकीय कारण भी हो सकता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का होगा खुलासा 
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

