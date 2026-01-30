जीप चालक ने ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, घायल को बोनट पर लटकाकर घुमाया—वीडियो हुआ वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Jan, 2026 09:44 AM
Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बिलासपुर तहसील में एक बेहद अमानवीय घटना सामने आई है, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक घायल होने के बाद जीप के बोनट पर लटक गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी जीप चालक मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन भी सीज कर लिया है।
हाईवे पर हुई हादसे की पूरी कहानी
यह घटना हाईवे स्थित केमरी तिराहे पर बुधवार को हुई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार जीप के चालक ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ई-रिक्शा पलट गया और उसका चालक शब्बू घायल हो गया, उसकी नाक से खून भी बहने लगा। घायल शब्बू ने जीप चालक को रोकने के लिए जीप के आगे खड़ा हो गया। इस दौरान जीप चालक ने परवाह किए बिना शब्बू को बोनट पर लटका लिया और रामपुर रोड पर कुछ दूरी तक घुमाता रहा। कुछ लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक जीप चालक ने ई-रिक्शा चालक को गोल चक्कर में घुमाया।
स्थानीय लोगों की मदद और वीडियो वायरल
घटना को देख रहे लोगों ने शोर मचाकर जीप चालक को रोका। कुछ लोगों ने पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
पुलिस ने किया गिरफ्तार और वाहन सीज
सूचना मिलते ही बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जीप चालक मनप्रीत को पकड़कर 151 में चालान किया। वाहन को सीज कर लिया। कोतवाली बिलासपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपी मनप्रीत ने ई-रिक्शा चालक से टकराने के बाद उसे बोनट पर लटका लिया, लोगों ने उसे रोका और मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया।
घटना की तारीख और आगे की कार्रवाई
- यह घटना 28 जनवरी 2026 की है।
- अभी पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
- इस मामले को अमानवीय और खतरनाक सड़क व्यवहार के रूप में देखा जा रहा है और पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है।