प्यार या धोखा? दो मासूम बेटियों संग प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी महिला, दूसरी शादी की खबर से मचा बवाल

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। कड़ाके की ठंड में एक महिला अपनी दो छोटी बच्चियों को गोद में लेकर पूरी रात अपने ही प्रेमी के घर के बाहर बैठी रही। आरोप है कि प्रेमी ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और अब साथ रखने से इनकार कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पहले पति ने छोड़ा साथ

महिला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी शादी साल 2021 में हुई थी। शादी के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन कुछ समय बाद ससुराल में दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट होने लगी। परेशान होकर उसने पति से अलग होने का फैसला किया। बाद में उसके पति ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया।

मोहल्ले के युवक से हुआ परिचय

इसी दौरान मोहल्ले के एक युवक से उसकी जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। महिला का कहना है कि युवक और उसकी मां ने उसे सहारा देने और शादी करने का भरोसा दिलाया। भरोसे में आकर महिला ने अपने जेवर और करीब 70 हजार रुपये युवक को दे दिए। कुछ समय तक युवक किराए के मकान में महिला के साथ रहा। इसी दौरान दोनों साथ रहने लगे और करीब एक साल बाद महिला ने दूसरी बच्ची को जन्म दिया।

दूसरी शादी की तैयारी का पता चला

महिला को लगा कि अब उसका परिवार बस गया है। लेकिन बाद में उसे जानकारी मिली कि उसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

रेलवे ओवरब्रिज के पास छोड़ गया

महिला का आरोप है कि 26 जनवरी की शाम युवक उसे उसकी दोनों बच्चियों के साथ रेलवे ओवरब्रिज के पास छोड़कर चला गया। इसके बाद वह किसी तरह अपनी बच्चियों को लेकर प्रेमी के घर पहुंची और दरवाजे के बाहर बैठ गई। ठंड में भी वह वहीं डटी रही और साथ रखने की गुहार लगाती रही।

पुलिस पहुंची मौके पर

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी।