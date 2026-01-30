पति ने मजाक में कहा 'बंदरिया' तो आहत पत्नी ने उठाया ऐसा कदम, हंसी-मजाक के बीच पलभर में उजड़ गया घर; सदमे में परिवार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Jan, 2026 10:24 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। जहां एक युवा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान तनु सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सआदतगंज क्षेत्र की रहने वाली थीं। करीब 4 साल पहले उन्होंने इंदिरा नगर तकरोही निवासी राहुल श्रीवास्तव से प्रेम विवाह किया था। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के माध्यम से हुई थी और परिवार की सहमति से शादी हुई थी। राहुल ऑटो चालक हैं और दंपती इंदिरा नगर में रह रहे थे। तनु को मॉडलिंग का शौक था और हाल ही में उन्होंने इससे जुड़ा कोर्स भी शुरू किया था।
घर में हंसी-मजाक के दौरान हुई कहासुनी
परिजनों के अनुसार, बुधवार को परिवार के कुछ सदस्य एक रिश्तेदार के घर से लौटे थे। घर पहुंचने के बाद सभी लोग कमरे में बैठकर सामान्य बातचीत और हंसी-मजाक कर रहे थे। इसी दौरान पति द्वारा मजाक में कही गई एक बात से तनु नाराज हो गईं और दूसरे कमरे में चली गईं। परिवार को लगा कि वह कुछ देर में सामान्य हो जाएंगी। कुछ समय बाद जब उन्हें खाने के लिए बुलाया गया और कोई जवाब नहीं मिला, तो परिजनों को चिंता हुई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। झांककर देखने पर तनु अचेत अवस्था में मिलीं। उन्हें तुरंत फंदे से उतारकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिवार सदमे में, पुलिस कर रही जांच
मृतका की बहन अंजलि के मुताबिक, तनु अपने सपनों को लेकर भावुक स्वभाव की थीं। घटना के बाद पूरे परिवार में गहरा सदमा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि घटना की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें।