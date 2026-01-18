नहाते समय बनाया अश्लील वीडियो! धमकी देकर की दरिंदगी, पीड़िता ने ड्राइवर पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Jan, 2026 07:43 PM
गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई क्रूरता ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने ही वाहन चालक और उसके दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जिस ड्राइवर को उसने सुरक्षा और सुविधा के लिए रखा था, उसी ने उसकी निजता भंग कर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का सिलसिला शुरू किया।
नहाते समय बनाया अश्लील वीडियो
पीड़िता के मुताबिक, करीब दो महीने पहले आरोपी ड्राइवर ने घर में नहाते वक्त चोरी-छिपे उसका अश्लील वीडियो बना लिया। कुछ दिनों बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डर और बदनामी की आशंका के चलते महिला चुप रही, जिसका आरोपियों ने फायदा उठाया।
दो महीने तक यौन शोषण का आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बीते दो महीनों तक उसका लगातार यौन उत्पीड़न किया। धमकियों और डर के कारण वह किसी को कुछ बता नहीं सकी। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से महिला पूरी तरह टूट चुकी थी।
होटल में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
15 जनवरी को आरोपी ड्राइवर महिला को कार में बैठाकर ले गया, जहां उसका दोस्त पहले से मौजूद था। रास्ते में महिला को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, जिससे वह बेहोश होने लगी। इसके बाद उसे साहिबाबाद के एक होटल में ले जाकर दोनों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
पुलिस जांच में जुटी
17 जनवरी को महिला ने हिम्मत जुटाकर मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव के अनुसार, होटल के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। यह घटना घरेलू सहायकों और ड्राइवरों के सत्यापन, साथ ही डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों पर सख्त निगरानी की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित करती है।