‘इंस्टाग्राम' पर आत्महत्या के इरादे से युवक ने पोस्ट की वीडियो, मेटा से मिला अलर्ट… मौके पर पहुंची पुलिस फिर ऐसे बचाई जान

Edited By Ramkesh,Updated: 23 Jan, 2026 08:37 PM

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आत्महत्या के इरादे से ‘इंस्टाग्राम' पर एक वीडियो पोस्ट करने वाले एक युवक की जान पुलिस ने मेटा कंपनी से मिले अलर्ट के आधार पर समय रहते बचा ली। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी बयान के...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आत्महत्या के इरादे से ‘इंस्टाग्राम' पर एक वीडियो पोस्ट करने वाले एक युवक की जान पुलिस ने मेटा कंपनी से मिले अलर्ट के आधार पर समय रहते बचा ली। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, बृहस्पतिवार रात औराई थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवक ने ‘इंस्टाग्राम' पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने नींद की गोलियां खाने की बात कही थीं।

युवक ने पोस्ट में कहा, “मुझे माफ करना मेरी जान, मेरे मरने के बाद दुआ करना, आज मैंने नींद की गोली 50 खाई हैं, मैं मर भी गया तो चिंता मत करना।” बयान के मुताबिक, रात करीब सवा 11 बजे मेटा कंपनी की ओर से पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के जरिए अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई।

सोशल मीडिया सेंटर ने अलर्ट में उपलब्ध मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की लोकेशन प्राप्त कर जानकारी भदोही पुलिस को भेजी। बयान में बताया गया कि सूचना मिलते ही औराई थाने की पुलिस टीम सात मिनट के भीतर युवक के घर पहुंची। पुलिस के अनुसार, युवक अपने कमरे में असहज अवस्था में पाया गया और उल्टियां कर रहा था।

बयान में बताया गया कि पुलिस कर्मियों ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। होश में आने पर युवक ने पुलिस को बताया कि वह नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण परिजनों ने मना कर दिया, जिससे वह अवसाद में चला गया और आत्महत्या का विचार आया। पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा कंपनी के बीच वर्ष 2022 से लागू व्यवस्था के तहत ‘फेसबुक' या ‘इंस्टाग्राम' पर आत्महत्या से संबंधित पोस्ट पर मेटा कंपनी पुलिस को ई-मेल और फोन के माध्यम से अलर्ट भेजती है। बयान में बताया गया कि एक जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2026 के बीच ऐसे अलर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक 1,915 लोगों की जान बचा चुकी है।

 

