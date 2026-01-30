Main Menu

  • UP Budget Session: 9 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का बजट सत्र, 11 को पेश होगा बजट

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Jan, 2026 08:49 AM

UP budget session: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र नौ फ़रवरी से प्रारंभ होगा। सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाएगी। इसके बाद 11 फ़रवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी।

11 फरवरी को पेश होगा बजट  
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 9 फ़रवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। 

इन प्रावधानों पर रहेगा विशेष फोकस   
माना जा रहा है कि इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर विशेष फोकस रहेगा। सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर भी विचार किया जाएगा, वहीं विपक्ष द्वारा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी देखने को मिल सकती है। 

