‘मेरा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा, इसलिए जान दे रहा...’, युवक ने ये कहकर लगा ली फांसी, सुसाइड Video हुआ Viral

Kanpur News : कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से एक युवक की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आत्महत्या से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने खुद पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।



वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक खुद को दीपक सिंह गौर बताते हुए नजर आ रहा है, हालांकि उसका घर का नाम रोहित बताया जा रहा है। वीडियो में वह कहता है कि उस पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वह किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही युवक ने देश में नशे पर रोक लगाने, महिलाओं के सम्मान की बात कही और अपने जीवन की गलतियों के लिए माफी मांगते हुए आत्महत्या करने की बात भी कही।

घर में फांसी लगाकर दी जान

पुलिस के अनुसार, रतनपुर निवासी रोहित ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर मां ने खिड़की से झांककर देखा तो बेटे का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई।

परिजनों का आरोप- लंबे समय से था दबाव

परिजनों का कहना है कि रोहित पर लंबे समय से कुछ लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, जिससे वह मानसिक तनाव में था। आत्महत्या के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिले वीडियो को परिजन अपने आरोपों का अहम सबूत बता रहे हैं।



लखनऊ में मारपीट का दावा

मृतक की बहन ने बताया कि दो दिन पहले रोहित ट्रेन से लखनऊ गया था, जहां कुछ लोगों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और मारपीट भी की। इस घटना के बाद वह बेहद परेशान था।

पुलिस ने बनाई जांच टीमें

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लखनऊ के चारबाग स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेंगी।



परिवार की स्थिति

घटना के समय रोहित घर पर अपनी मां के साथ मौजूद था, जबकि उसका बड़ा भाई मोहित दुकान पर गया हुआ था। रोहित घर के पास ही किराना और पंचर की दुकान चलाता था। उसके पिता करन सिंह का छह साल पहले निधन हो चुका है। मां और भाई का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से रोहित का व्यवहार बदला हुआ था और वह मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहा था।



