गूगल मैप ने दिया धोखा! कोहरे में रास्ता भटका परिवार, कार नाले में गिरी—मौत सामने थी, लेकिन फिर हुआ चमत्कार

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के चौमुहां क्षेत्र में घने कोहरे के बीच गूगल मैप के भरोसे सफर कर रहे एक कारोबारी का परिवार बड़ी दुर्घटना का शिकार होते-होते बच गया। गलत रास्ता दिखने के कारण उनकी कार सीधे नहर जैसे गहरे गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि गड्ढे में केवल करीब दो फीट पानी था, जिससे परिवार की जान बच गई। कार में पानी भरता देख परिवार घबरा गया और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए गड्ढे में कूद गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने कारोबारी, उनकी पत्नी और 10 साल के बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, गोविंद नगर थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा निवासी अमित गिलट का कारोबार करते हैं। बुधवार को वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ कार से जैंत थाना क्षेत्र के सुनरख मार्ग स्थित एक रिश्तेदार के यहां गए थे। रात में घर लौटते समय उन्होंने रास्ते के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। उसी दौरान क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम थी। बताया जा रहा है कि गूगल मैप ने गलत दिशा दिखा दी और उन्हें कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर बाद उनकी कार सड़क छोड़कर सीधे नहरनुमा गड्ढे में जा गिरी।

राहगीर बने फरिश्ता

कार गिरते ही अंदर बैठे परिवार के लोगों की चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े। लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतरकर कार का दरवाजा खुलवाया और एक-एक कर तीनों को बाहर निकाला।

पुलिस और क्रेन की मदद

सूचना मिलते ही जैंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर कार को नहर से बाहर निकलवाया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला जाता दिख रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।